RV Hardangervidda open for fri ferdsel

RV 7 Hardangervidda er no open for fri ferdsel etter bilbering. Vegen var stengt ved Dyranut frå klokka 19 på grunn av berging av vogntog, melder Statens vegvesen. Vegvesenet ber køyrande vere obs på glatte parti over vidda til brøytemannskapa har fått strøydd.