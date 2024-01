Rv 7 stengt for mindre kjøretøy

Riksvei 7 over Hardangervidda er nå stengt for mindre kjøretøy. Det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

På E134 over Haukelifjell og fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er det kolonnekjøring for alle kjøretøy.