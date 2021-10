Ruth (68), Nils (72) og Kjell Arne (64) er savnet i Tokagjelet

De savnede etter ulykken, er:

Ruth Wathne (68)

Nils Johan Baardsen (72)

Kjell Arne Pedersen (64)

De tre personene er fra Askøy. Også blandingshunden Leo var om bord i båten som forsvant.

SAVNET: Hunden Leo var om bord i båten som ble tatt av elven søndag kveld. Han ble først omtalt som en schäferhund, men politiet korrigerte dette dersom noen skulle gjøre observasjoner av hunden. Foto: Privat

De savnede personene er antatt omkommet.

Funn av båt og klesplagg

Politiets hovedhypotese er at de savnede ble tatt av strømmen, og havnet utenfor fossen, som har et fritt fall på rundt 15 meter. Og at de deretter har forsvunnet nedover elven.

Det har pågått en omfattende leteaksjon etter de savnede siden de forsvant.

Så langt er det funnet en grønn båt, to årer og klesplagg som de knytter til hendelsen.

Tirsdag ble det utført konsentrerte søk, etter at det ble gjort interessante observasjoner ved fossen der båten skal ha gått utfor.

Letemannskap ble fraktet ned i kurv festet til en kranbil. Søkene ga ingen funn.

Porøs fjellgrunn

Politiet beskriver redningsaksjonen som krevende. Spesielt den alpine redningsgruppen opplever at porøs fjellgrunn gjør arbeidet vanskelig.

Norske redningshunder markerte ved Movatnet, nedenfor Tokagjeve. Dykkere undersøkte nærmere, men gjorde ingen funn som var interessante.

Søket ble avsluttet tirsdag kveld på grunn av høy vannføring, mørke og vind, men vil tas opp onsdag.

Det ble satt opp et kastenot i Steinsdalen, for å fange eventuellte personer som kommer med strømmen.

Men kastenotet ble tatt ned igjen rundt klokken 8.30 onsdag, fordi man fryktet at det ville ryke, på grunn av høy vannføring.