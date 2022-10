Russisk statsborger stoppet av politiet tidligere

Den russiske statsborgeren som ble framstilt for fengsling i Hordaland tingrett lørdag etter droneflyvning, ble stoppet av politiet tidligere denne måneden. Da flydde han drone i Agder. – Han har blitt kontrollert før, uten innsigelser. Så han har ikke hatt oppfatning av at det var straffbart det han gjorde, sier mannens forsvarer, Einar Råen. Han mener at regelverket som sier at det ulovlig for russiske statsborgere å fly drone i Norge, er utilgjengelig. Og at klienten hans umulig kunne vite at han gjorde noe ulovlig.