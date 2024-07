Rusa person snek seg om bord på cruiseskip i Bergen

En mann i 40-årene skal ha hoppet over et gjerde og tok seg om bord på et cruiseskip til kai ved Bontelabo i Bergen. Mannen ble tatt hånd om av vektere og overlevert til politiet.

Den rusa mannen nektet å rette seg etter pålegg fra politiet. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse og innsatt i drukkenskapsarrest.