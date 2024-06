Rusa og sint mann i Laguneparken

Ein mann som blei teken for nasking ved Shell Laguneparken i Bergen i natt klokka 03, blei sint og amper då han blei teken. Mannen forsvann, men blei hanka inn av politiet like etter. Han blei vist vekk frå staden, samt at han blei meld for å ha kniv på offentlege stad. Mannen skal ikkje ha truga nokon med kniven, melder politiet.