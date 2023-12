Rusa mann slåst og laga uro

Ein rusa mann i 40-åra er arrestert og sett i drukkenskapsarresten etter at han lagde uro og slåst i Damsgårdsveien like over klokka 15 onsdag. Politiet prøvde å gi mannen pålegg, men det ville han ikkje høyra på. Politiet opprettar sak. Ingen vart skadde i hendinga.