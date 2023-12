Rusa mann i varetekt i Bergen

Ein rusa mann i 20-åra er sett i varetekt etter at han prøvde å køyra vekk i ein bergingsbil han fann parkert. Hendinga skjedde i Fyllingsdalen i Bergen. Mannen hoppa inn i ein ulåst bil, medan sjåføren var like ved. Han klarte ikkje å få flytta bilen, skriv politiet på X. Sikta sprang vekk frå staden då han ikkje fekk start på køyretøyet, men vart teken av politiet etter kort tid. Ingen vart skadde. Mannen har ikkje førarkort og vil bli teken med til legevakt for blodprøve.