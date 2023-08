Rusa mann i drukkenskapsarrest

Politiet set ein mann i 60-åra i drukkenskapsarrest etter at det klokka 12.04 blei meldt om skrik og skrål, skremmande oppførsel overfor forbipasserande og at han banka på døra til ei frisørsalong i Nygårdsgaten i Bergen. Mannen blir meldt til politiet for ordensforstyrring.