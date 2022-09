Rusa førar funnen etter ulukke

Like før klokka 20 fekk politiet meldingar om at ein bil hadde køyrd i ein fjellvegg ved Mosterhamn, men at den var køyrd frå staden med skadar. Politiet fann like etter både bil og førar. Føraren blødde frå hovudet og framstod rusa, melder dei.