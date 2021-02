Det melder klubben i ei pressemelding måndag morgon. Soltvedt sluttar i jobben som sportssjef frå 1.mars.

Klubben hevdar at det ligg «ingen dramatikk» bak avgjerda.

– Partane avsluttar eit langt og godt samarbeid. Brann ønskjer å takke Rune for ein formidabel innsats for klubben gjennom 15 år, skriv klubben i pressemeldinga.

Dagleg leiar Vibeke Johannessen og Soltvedt møtte pressen på Brann Stadion klokka 11.00.

– Det er ein spesiell dag. Vi har hatt gode samtalar den siste tida for å kome fram til ei god løysing. Eg er glad for at eg kan seie at vi skiljast som vener, sa Johannessen.

Soltvedt seier sjølv at han sluttar som sportssjef av eigen vilje. Mellom anna spelar situasjonen på heimebane inn.

– Det har vore nokre fantastiske år. Eg ynskjer å takka supporterar, spelarar og støtteapparat for ei fin tid i klubben, sa Soltvedt.

Takkar supporterane

Soltvedt har vore sportssjef i SK Brann i seks år. Han starta som trener for G16-laget i 2005 og har sidan då jobba seg opp i gradene i klubben.

Rett etter nedrykket i 2014 vart Soltvedt konstituert som sportssjef i klubben, før han fekk den faste jobben i juni 2015. Han kom frå stillinga som utviklingsleiar i klubben.

Som sportssjef har Soltvedt vore med på opprykket til Eliteserien igjen.

Han takka supporterane spesielt for mange spesielle øyeblikk, særleg på borteturar før koronapandemien.

– Det har vore så mange flotte augneblikk inne på Brann stadion. Feiringane på ferjeturane etter sigrar i Sogndal og Haugesund kjem eg alltid til å hugse, og det har vore fantastisk å få dele det med supportarane.

– Det fins ingen sportssjefskole. Eg har gjort feil og eg har gjort rett. Eg har tatt mindre gode valg og gode valg. Eg ønskjer at alle som er glad i klubben skal dra i same retning, slik at vi kan nå draumen å få gå «gullet hem», sa Soltvedt.

FERDIG: Etter over seks år som sportssjef i Brann, avsluttar klubben og Rune Soltvedt samarbeidet. Foto: Therese Pisani / NRK

Opp og nedturar

Det var også han som sparka den svenske trenaren Rikard Norling etter fleire dårlege resultat i starten av 1.divisjonssesongen 2015.

Soltvedt tilsette Lars Arne Nilsen, som i starten av Brann-karrieren opplevde svært gode resultat med både opprykk og sølv i Eliteserien i påfølgande sesong.

Det var også Soltvedt som var med å ta avgjerda om å seie opp Lars Arne Nilsen i august 2020.

Med Soltvedt bak roret som sportssjef har Brann oppnådd følgande plasseringar i Eliteserien: Sølv (2016), 5.plass (2017), bronse (2018), 9.plass (2019) og 10.plass (2020).

Nyleg ville Brann-styret og leiinga bytte til kunstgras på Stadion, men forslaget vart nedstemt i eit medlemsmøte 2.februar.