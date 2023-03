Rundt fem timer ventetid på Hardangervidda

Det er fremdeles kolonnekjøring på rv. 7 Hardangervidda. Ventetid fra vest mot øst er på rundt 1 time. Fra øst mot vest er ventetiden på rundt 5 timer, melder vegtrafikksentralen.

Som følge av uvær melder brøytemannskap at det kan bli stengt for biler under 7,5 tonn på kort varsel.