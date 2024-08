Saken oppsummert Rullestolbruker Raymond Hoel har en bachelorgrad i sosialt arbeid og yrkeserfaring fra barnevernet. Men arbeidsgiverne han har møtt på vegrer seg for å tilrettelegge for rullestolen.

«Hvem ønsker å gi meg en sjanse?»

Slik startet Raymond Hoel innlegget på Linkedin, som ble skrevet i frustrasjon etter nok en avvisning.

– Alt jeg ønsker er å hjelpe vanskeligstilte barn og unge, sier han oppgitt.

Så langt har over 7 600 personer likt posten. Kommentarfeltet bugner over av støttemeldinger fra både fjern og nær. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Han har relevant utdanning å vise til, med en bachelorgrad innen sosialt arbeid fra Høgskolen på Vestlandet.

I tillegg har han allerede jobbet som saksbehandler i barnevernet, og har tre års erfaring med arbeidsinkluderingstiltak i både Nav og Falck. Han har ellers holdt foredrag for Kreftforeningen innenfor temaer som motivasjon og mestring.

Det er bare ett problem: han sitter i rullestol.

– Jeg får utelukkende positive tilbakemeldinger på kompetansen min, og har kommet langt i ansettelsesprosessene. Men så snart de ser eller hører om stolen, avviser de meg, hevder Hoel.

Hoel klarer seg fint alene i hverdagen, og står for det meste av kjøkkenarbeidet hjemme i familieboligen. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Måtte amputere levebrødet

Planen var aldri å bli sosionom.

Tilbake i 2005 fikk den tidligere venstrebacken fra Fyllingsdalen tildelt studieplass i Wisconsin, USA der fotballen var på fremmarsj.

Hoel sitt lagportrett fra USA. Foto: Privat

Alt lå til rette for en proffkarriere. Men ryggsmerter dempet på spillegleden. Både legene og han selv trodde smertene skyldtes en fotballskade.

Det viste seg å være kreft, som angrep både bløtvev og skjelett.

I hui og hast ble det da 21 år gamle fotballtalentet flydd til Norge og lagt på operasjonsbordet.

– Plutselig ble jeg vekket opp igjen av legene, fordi de trengte min tillatelse til å amputere.

Amputasjonen fjernet hele venstre fot, i tillegg til store deler av hoften og halve setemuskulaturen. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

A4 familieliv

Med foten forsvant også kreften. Men livet endret seg drastisk.

Opptreningen var utfordrende. På et tidspunkt slet han med depresjon.

Etter noen tøffe år kom han seg på beinet igjen.

Faktisk kom han seg helt til rullestolhåndball-VM i Portugal, med langslaget i 2022. Hoel var også deltager i TV 2-sesongen av «Ingen Grenser».

– Så hadde jeg et veldig stort ønske om å bli pappa og ha en «A4 familie». Nå er det sjekket av og gjennomført, så nå er det bare dette som gjenstår.

Han anslår at han har søkt i overkant av ti deltidsstillinger og vikariater på barnevernsinstitusjoner, og at han har vært på fire jobbintervju.

Arbeidsgiverne: – Krevende

Tove Bruusgaard svarer på vegne av arbeidsgiverne som er underlagt direktoratet. Foto: Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) representerer arbeidsgiverne som har gitt avslag på Hoels jobbsøknader.

– Rullestolbrukere kan absolutt arbeide innenfor barnevernet. Men så er det slik at medarbeidere ofte vil måtte håndtere svært krevende situasjoner hvor barn kan utagere, forsøke å rømme og skade seg selv eller andre, forklarer divisjonsdirektør Tove Bruusgaard.

Les hele svaret fra Bufdir her «Det er ikke lov å diskriminere jobbsøkere på grunn av funksjonsnedsettelse. Dersom det stilles krav til eller legges vekt på funksjonsevne må dette ha avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet. Det er bra og viktig at enkeltpersoner, som Hoel, media og vi som samfunn setter søkelys på diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet. Som likestillingsdirektorat er Bufdir godt kjent med de barrierene mange personer med funksjonsnedsettelse møter når de søker jobb. Diskriminering krenker borgernes rettigheter, og er en alvorlig utfordring for et bærekraftig samfunn. Rullestolbrukere kan absolutt arbeide innenfor barnevernet. Det som skal til, er i bunn og grunn at de har rett kompetanse. Statlige og kommunale arbeidsgivere skal legge kvalifikasjonsprinsippet til grunn ved rekruttering. På generelt grunnlag så er det slik at medarbeidere særlig på institusjon vil måtte håndtere svært krevende situasjoner hvor barn i alvorlige kriser kan utagere, forsøke å rømme og skade seg selv eller andre. Disse situasjonene kan ha alvorlige konsekvenser for ungdommene, de ansatte og arbeidsplassen. Derfor må det også gjøres en helhetsvurdering for å sikre at man i nødstilfeller er rustet til å håndtere de vanskeligste sakene. Vi håper og tror vi at norske arbeidsgivere vil innse at variasjoner i funksjonsevnen er en naturlig del av det menneskelige mangfold. Mangfold blant de ansatte kan bidra til kreativitet og innovasjon. Mange søkere med funksjonsnedsettelse har, nettopp på grunn av funksjonsnedsettelsen, verdifulle erfaringer i tillegg til formell kompetanse. Som Hoel skriver kan det at han sitter i rullestol bidra til nytenkning rundt konfliktløsning.»

NRK har vært i kontakt med handikapforbundet, som oppgir at over 100.000 personer med funksjonsnedsettelser som gjerne vil jobbe, opplever avvisning i arbeidslivet.

Får støtte fra øverste hold

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna berømmer Hoel, og mener eksempelet hans er til inspirasjon.

Brenna er glad for at folk som Raymond snakker høyt om utfordringene i arbeidslivet. Foto: Petter Larsson / NRK

Hun mener arbeidsgiverne kan gjøre mer for å inkludere flere i arbeidslivet, men innrømmer at det fortsatt er en vei å gå.

– Vi har mange krav for tilrettelegging i slike situasjoner, men vi vet at mange likevel strever med å komme seg over barrierer og fordommer, ofte grunnet usikkerhet. Arbeidsgiverne må bli flinkere til å tenke nytt om hvilke folk vi vil ha på denne type arbeidsplasser, sier hun.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. § 4 Forbud mot diskriminering Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her. Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke.

Diskriminering som skyldes mangelfull fysisk tilrettelegging, er uttømmende regulert i §§ 9 og 12. § 12 Plikt til individuell tilrettelegging Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven av varig karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig tilbud. Kilde: Barne- og likestillingsdepartementet/Lovdata

Brenna viser til regjeringens stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk som er like rundt hjørnet. Denne har som mål å gjøre det enklere for arbeidsgivere å tilrettelegge for de med nedsatt funksjonsevne.

Fortsatt håp

Hoel har stor forståelse for sikkerhetstiltakene som kreves, og er enig i mange av argumentene han har blitt møtt med i avslagene.

Han presiserer at han fortsatt jobber som rådgiver i Nav, og trives med det.

– Så jeg kunne bare slått meg til ro med det. Men dette er en interessant problemstilling som jeg mener vi som samfunn burde snakke mer om, forklarer han.

Raymond Hoel med hunden Bruno (foran til venstre), samboer Linda Hanssen og døtrene Emma og Sofie. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Flere potensielle arbeidsgivere har i etterkant av LinkedIn-innlegget tatt kontakt. I august skal han i et nytt jobbintervju.

– Når jeg blir fortalt at det er noe jeg ikke kan gjøre, går det en «fanden» i meg. Jeg vil bevise at det er bruk for folk som meg på institusjonene, avslutter han.