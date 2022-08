Rulleskøyteløper meldte seg

En av mennene som stod på rulleskøyter i den uåpnede Lyshorntunnelen på nye E39 lørdag har meldt seg. Det skriver BT. Vegvesenet fortalte i går at en test ble ødelagt i den nye tunnelen, og at slike hendelser kan gjøre at åpningen blir utsatt. Mannen angret på at han hadde stått på rulleskøyter i tunnelen, og Vegvesenet har bestemt seg for ikke å anmelde saken.