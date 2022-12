Rullebanen på Flesland stengt igjen

Akkurat no er rullebana på Flesland stengt igjen på grunn av snøvêret. Det blir brøyta for å kunne opne rullebana igjen om ein halvtimes tid, opplyser Avinor til NRK.

Flypassasjerar på Flesland må smørje seg med kraftig tolmod tysdag. Mange avgangar er innstilt og enno fleire er forseinka. Avinor varslar at dei kjem til å stenge rullebanen for brøyting i korte periodar utover for å sikre trygg rullebane for avgang og landing.