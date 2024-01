Rullebanen på Flesland mellombels stengd

Rullebanen på Bergen lufthavn Flesland var stengd i nær ein halvtime på grunn av snø.

– Det snør tett på Flesland no. Det har det gjort den siste timen, seier operativ sjef, Øystein Skaar. Han forklarar at dei må få vekk snøen før rullebanen kan opna. Han viser til at dei truleg får fleire periodar med stengd rullebane i løpet av ettermiddagen. Avinor måler friksjonen på rullebanen. Når friksjonen bli for låg, treng dei rundt 20 minuttar på å brøyta før dei kan opna att.

– Folk som skal ut og fly må forholda seg til informasjonen som ligg på Avinor sine nettsider og elles informasjonen som kjem frå flyselskapa, seier Skaare.