Røykutvilking på Nordre Toppe

Brannvesenet melder om røyktuvikling frå eit bygg på Nordre Toppe i Bergen. Dei er på staden.

– Me fekk melding om klokka 16.38 om røyktuvikling frå eit sikringsskap. Bygget blei evakuert. Me er framme no og sjekkar ut, seier vaktkommandør i 110 Vest, Hans Petter Lorvik. Like over klokka 17 er røykutviklinga meld slått ned.

– Det vart ikkje meldt om opne flammar, seier operasjonsleiar i 110 Vest Helge Blindheim.