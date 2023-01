Røykutvikling på hotell i Bergen

Brannvesenet rykket like før klokken 16 ut til Thon Hotell Kokstad. Det var meldt om røykutvikling i kjelleren, og hotellet satte i gang evakuering. Det viste seg at røyken kom fra et ventilasjonsanlegg. Dermed kunne gjester og ansatte komme inn igjen.