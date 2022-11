Røykutvikling i Solheimsviken

Nødetatene er på vei til Olav Rustis gate mellom Solheimsviken og Gyldenpris i Bergen sentrum etter meldinger om røykutvikling i en leilighet i et boligkompleks.



110-sentralen opplyser til NRK at det er kraftig røykutvikling i et ventilasjonsanlegg i nedre del av en boligblokk. – Røykdykkere går i innsats no, sier vaktkommandør Helge Lund på 110-sentralen.