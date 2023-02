Røykutvikling i rekkehus i Fana

Brannvesenet melder om røykutvikling på eit kjøken i eit rekkehus på Kirkebirkeland i Bergen. Brannvesenet rykker ut med to stasjonar. Alle personar skal vera ute av huset.

– Me er framme på staden og gjer undersøkingar, sa vaktkommandør Helge Lund i brannvesenet til NRK. Like etterpå melde brannvesenet at ein brødristar var åsak til røykutviklinga, og at dei har kontroll på staden.

Det skal ikkje vera opne flammar på staden.