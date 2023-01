Røykutvikling i leilegheitsbygg i Bergen

Naudetatane rykte ut til Fridalen i Bergen der det var meldt om røykutvikling i eit leilegheitskompleks. Bybanen vart stoppa på Wergeland og på Danmarks plass, men får no gå igjen.

Røykdykkarar gjekk i innsats, meldte 110-sentralen. Røyken kom frå kjellaren på bygget.

- Det pågår evakuering av leilegheitane, medan røykdykkarar prøver å lokalisere brannen, sa vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen til NRK.



Klokka 16.50 melder 110-sentralen at dei ikkje kan finne årsaka til røykutviklinga. Røyken er no meir eller mindre vekke, men noko brannmannskap blir att for etterkontroll.



Ingen personar vart skadd i røykutviklinga.