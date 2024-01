Røykutvikling i lastebil

Politi og brannvesen rykte like før klokka 10 ut til E16 i Aurland, etter melding om røykutvikling i ein lastebil. Førar var åleine i lastebilen, og skal ikkje ha behov for oppfølgin frå helse. Lastebilen står på utsida av køyrebana mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Den skal ikkje stå til hinder for trafikken.