Røyk veltar ut av bygg i Bergen

Rett før klokka 7 vart det meldt om røyk frå vindauga frå bygning på Kronstad i Bergen. Det er fleire leilegheiter på staden og folk som bur der evakuerer, melder politiet.

Både brannvesen og politi er på staden.

Klokka 07.04 melder brannvesenet at brannen er under kontroll, men at dei er inne med røykdykkarar.

Førebels er det ikkje meldt om sakna personar, opplyser operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Grunna innsatsen på staden kjem ikkje Bybanen seg forbi. Det er omkøyring via Haukeland, melder Skyss.

Også Fv 582 er stengt som følgje av brannen.