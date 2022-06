Røyk i bustadblokk

Brannvesenet starta evakuering i ei bustadblokk i Jordalsvegen i Odda etter at dei fekk melding om røyk frå kjellaren i blokka. Brannvesenet har sendt inn røykdykkarar i kjellaren, opplyser 110-sentralen. Rett over klokka 7 melder brannvesenet at brannen er sløkt.