Røyk frå tak på næringsbygg i Bergen

Brannvesenet er på plass ved eit næringsbygg på Kokstad i Bergen. Det er meldt om svart røyk frå taket på bygget.

– Det er litt røyk, men ikkje mykje. Meir informasjon har eg ikkje akkurat no, det kokar med telefonar, seier vaktkommandør ved 110 Vest, Håkon Myking.

– Bygget er evakuert og det er ikkje meldt om nokon skadd. Røyken ser ut til å koma frå eit friskluftanlegg på taket. Det er ikkje stadfesta at det er snakk om noko brann, seier Tore Andrè Brakstad i Vest politidistrikt.

Like over 15 melder poltiiet at det er kontroll på brannen.