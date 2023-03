Røyk fra sikringsskap i Eidslandet

Det skal komme røyk fra et sikringsskap i et 2-etasjes hus i Eidslandet i Vaksdal kommune. Det melder Vest politidistrikt. Det skal være en butikk i underetasjen. Alle skal være ute av bygget, og det er ikke meldt om personskader. Noen kan være eksponert for røyk. Nødetatene er på vei.