Røyk frå hytte på Osterøy

Brannvesenet og politiet er på veg til ei hytte i Vik på Osterøy, som det kjem røyk frå. Politiet melder at dei har fått opplyst at det ikkje er sett flammar, at det ikkje skal vera folk på hytta og at det ikkje er spreiingsfare til andre bygg.