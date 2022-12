Røyk fra hus i Øvre Sollien

Det ble meldt om røyk fra en bolig i Øvre Sollien i Bergen like før klokken 17. Det viste seg å brenne i noe elektrisk utstyr. Brannvesenet meldte like etter at de hadde kontroll på stedet. Branntilløpet er nå slukket. Ingen personer er skadet.