Rosa sløyfe-løp i Bergen

I dag gikk startskuddet for rosa sløyfe-aksjonen sitt gateløp i Bergen. Inntektene går til kreftforeningen, og startnummerserien til de to distansene var utsolgt lenge før start. Over 4000 personer deltar på de to etappene som er henholdsvis 3 og 6 kilometer lange.