1. juni 2019 fant en kvinne Ronny Nygård (43) død på en parkeringsplass ved Åsane terminal i Bergen.

Politiet skildret først dødsfallet som en ulykke, deretter drapssak og til slutt en voldssak med døden til følge.

Kvinnen som fant Nygård død, skal ha fjernet greiner av tre som ifølge henne var snurret rundt halsen hans. Dette gjorde hun for å lete etter puls hos Nygård.

En 30 år gammel mann var tiltalt for grov kroppsskade og for ikke å ha tilkalt helsehjelp. Nygård døde som følge av dette.

Aktor ba om sju års i fengsel for mannen.

Nå er mannen dømt i samsvar med tiltalen og straffepåstanden på sju år, forteller statsadvokat Rudolf Christofferen til NRK.

Han må også betale oppreisningserstatning på 175.000 kroner til et familiemedlem, ifølge BT, som skrev først om dommen.

Ronny Nygård ble funnet død på en parkeringsplass i Åsane. Foto: Privat

Fant ikke grunnlag for drapssiktelse

Påtalemyndigheten mente tiltalte tok kvelertak eller strammet en gren rundt halsen til Nygård, og så stakk en trepinne inn i munnen hans.

Nygård døde på stedet som følge av kvelning, ifølge tiltalen.

30-åringen var på et tidspunkt siktet for drap.

Ronny Nygård på Åsane terminal natt til dagen han ble funnet død. Foto: Politiet

Men høsten 2019 slapp mannen ut av varetektsfengsel, fordi lagmannsretten ikke kunne utelukke at det hadde skjedd en ulykke.

Det skjedde som følge av flere obduksjonsrapporter fra rettsmedisinske sakkyndige, der dødsårsaken ble endret flere ganger.

Påtalemyndigheten fant heller ikke grunnlag for drapstiltale, og ble til slutt tiltalt for grov kroppsskade med døden til følge. Mannen er nå dømt for dette.

Vil anke dommen

– Vi mener dommen er riktig. Denne saken har hatt fragmentert bevisbilde, hvor det ikke har vært ett bevis alene som har avgjort skyldspørsmålet. Men bevisene satt sammen etterlater ikke tvil, sier Christoffersen.

Forsvarer til mannen, Einar Råen, er uenig i dommen,

– Han har gått gjennom dommen, og vil anke dommen, sier Råen.

Var svært full på kvelden og natten

Under rettssaken nektet mannen straffskyld.

Han uttrykte flere ganger at han ikke husket noe fra natten Ronny Nygård skal ha mistet livet.

Ronny Nygård ble funnet død på denne parkeringsplassen. Foto: Åsmund Gullachsen / NRK

Men han fortalte at han var svært full natt til 1. juni. og husker derfor ingenting fra kvelden og natta.

– Jeg husker ikkje hvor jeg var eller hvem jeg var ute med. Jeg har bare noen småglimt, stillbilde, av kvelden, sa mannen til retten.

Men tiltalte ble fanget opp på overvåkingskamera fra terminalen i 3-tiden natt til 1. juni.

Også en posisjonslogg på mobiltelefonen viser at mannen var i nærheten av der Nygård ble funnet død, mener politiet.

Også blodet til Nygård ble funnet på jakken til tiltalte.

BLOD PÅ JAKKE: På jakken til tiltalte er det funnet blod fra den avdøde. Foto: Politiet

I retten fortalte mannen at han husker en mann som var «rappkjeftet og amper» mot noen ungdommer på bussen.

Men han visste ikke om dette var Nygård eller ikke, fortalte han i retten.