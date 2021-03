Tidligere tirsdag skrev NRK at justisminister Monica Mæland ikke kan utelukke at salget av dieselmotorprodusenten Bergen Engines til TMH Group kan utgjøre en trussel for nasjonale trygghetsinteresser.

Mæland ba selskapet stanse salget. Tirsdag ettermiddag har Rolls-Royce valgt å sette salget på pause, melder selskapet til AFP.

NTB meldte først at salget var stanset, men har nå presisert at det er pauset.

I en kommentar til nyhetsbyrået AFP opplyser Rolls-Royce at selskapet har overholdt myndighetens krav.

«Vi varslet regjeringen på riktig måte før vi kunngjorde salget av Bergen Engines. Vi forstår imidlertid at den norske regjeringen nå ønsker å undersøke avtalen nærmere, og Rolls-Royce vil samarbeide på alle måter vi kan med den gjennomgangen,» skriver selskapets talsmann Richard Wray i en e-post til AFP.

«Som bedt om, har vi stoppet salgsprosessen,» legger Wray til.

Fabrikken Bergen Engines har levert motorer og gjør vedlikehold på flere av Sjøforsvarets fartøy. Også andre Nato-land mottar motorer fra fabrikken.

Regjeringen har ikke konkludert i saken, men flere departementer er involvert i undersøkelsen av salgsprosessen av motorprodusenten til det russiske selskapet.

Forsvaret truet med å trekke avtale

Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og en rekke stortingspolitikere har uttrykt sterk bekymring for salget etter at BT kunne meldte at selskapet blir solgt til russiske interesser.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har truet med at Forsvaret kan trekke seg fra avtalen med selskapet dersom det russiskeide TMH International fikk kjøpet selskapet.

– Hvis en bedrift som leverer til Forsvaret, blir solgt til en aktør som vi ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, så må vi se etter nye leverandører. Så enkelt er det. Da kan vi ikke fortsette samarbeidet, har forsvarssjef Kristoffersen uttalt til TV 2 tidligere.

Det var 4. februar at britiske Rolls-Royce kunngjorde at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International. Salgsprisen var på 1,6 milliarder kroner.

Koblinger til Putin

Ifølge eksperter skal den russiske kjøperen ha tette bånd til Putin og styresmaktene i Russland.

Forsvarsforsker har tidligere uttalt til NRK at oppkjøpet vil både gi Russland innsikt i norsk forsvarsmateriell og -maskineri, og vil kunne gjøre stormakten i stand til å ruste opp sin egen forsvarsflåte raskere.