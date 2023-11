Roleg natt for politiet

Natt til laurdag var roleg for politiet i heile fylket.

– Det har berre vore litt småplukk knytt til utelivet, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Litt over midnatt fekk melding om at to personar hadde gått om bord på hurtigbåtane som ligg til kai på strandkaien.

Desse to skal seinare ha falle i sjøen.

– Den eine personen blei køyrt til legevakt, mens den andre klarte å ta vare på seg sjølv, seier Hellesund.

Om lag ein time seinare fall ein annan mann i sjøen. Også han gjekk det fint med.