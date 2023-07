Rognsø trekkjer seg som Førde-trenar

4-0-tapet mot Hønefoss laurdag blei Terje Rognsø sin siste kamp som trenar for Førde. Førde il Fotball skriv på si facebookside at Rognsø no trekkjer seg etter to og eit halvt år i jobben. Dette blir grunna i eit ulikt syn på sportsleg strategi.

Den tidlegare Florø-trenaren leia laget til ein andreplass i 3. divisjon førre sesong. Denne sesongen har derimot bydd på fleire utfordringar, og klubben ligg no på ein 9.-plass i ligaen. Tidlegare i år blei det også klart at klubben mista assistenttrenar Elias Øvretveit Larsen, som forlét jobben for å bli spelarutviklar i Aalesund FK.

Dagleg leiar i Førde il, Per Øyvind Storevik, seier til Førdepatrioten at Rognsø og Førde skil lag som gode vener.

– Vi ønsker han sjølvsagt lukke til vidare i si trenargjerning, seier Storevik til avisa.