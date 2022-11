Rødt frykter at færre tar toget etter prisøkning på parkering

Stortingsrepresentant fra Rødt, Sofie Marhaug, er kritisk til at Bane Nor hever prisen på parkering for blant annet pendlere nord for Bergen, fra mandag av.

– Jeg er ikke så veldig glad for at det kommer økte avgifter nå i en tid der prisene stiger på alle andre områder i samfunnet, sier hun.



Marhaug frykter at flere kan velge å kjøre hele strekningen i stedet for å ta toget.

– Jeg synes det er unødvendig å sette opp barrierer hvis hensikten er at flere skal reise kollektivt, og det bør være hensikten til Bane Nor.