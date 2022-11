Rødt flomvarsel i Vestland

Farevarselet om flom er oppgradert til rødt nivå for midtre og indre deler av Vestland fylke. Det skriver Varsom.no.

Varselet gjelder til klokken 7 lørdag.

Varsom.no skriver følgende om mulige konsekvenser av uværet: «Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det kan føre til stengte veier og bruer.»

De har følgende råd til befolkningen: «Hold deg oppdatert om situasjonen. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder - kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.»