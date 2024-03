Røde Kors har kome i kontakt med kvinner etter redningsaksjon

Røde Kors har kome i kontakt med to kvinner i eit telt ikkje så langt frå ei hytte, etter at det vart sett i gang ein redningsaksjon i Luster. Det melder Vest politidistrikt. Politiet skriv at det verkar som at dette er kvinnene som det har vore bekymring for og at dei ikkje er i naud. Politiet avsluttar søket.

Lokal politipatrulje, mannskap frå Røde Kors og Norsk Folkehjelp vart kalla ut. To norske kvinner i 20-åra var sakna etter dei skal ha gått frå Fondsbu i Breheimen i Skogadalen. Natt til måndag vart det meldt at dei ikkje skal ha kome fram til ei DNT-hytte dei har oppgitt at dei skulle til.