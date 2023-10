Røde Kors har funne gutar som gjekk seg vill

Mannskap frå Røde Kors har no funne dei to gutane som i natt gjekk seg vill ved Kordøsfjellet i Kinn. Dei to skulle på hyttetur, men melde klokka 04.30 frå om at dei hadde gått seg bort.

Klokka 07.55 melder politiet på X at Røde Kors er framme hjå dei to gutane.

– Gutane kalde og litt forkomne, men elles i god form, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik ved Vest politidistrikt.