Røde Kors aukar opp beredskapen

Sogn og Fjordane Røde Kors er i auka beredskap grunna stor fare for skred og store nedbørsmengder det neste døgnet. Det melder dei på heimesidene sine. Varsom.no melder omfattande ustabile forhold i Indre Fjordane og Indre Sogn, og det er fare for at store skred kan losne av seg sjølv, skriv dei.