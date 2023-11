Risikerer milliardstraff for grøn satsing

– Det er oppsiktsvekkande om ikkje staten tar kostnaden, seier fylkesordførar i Vestland Jon Askeland.

Vestland fylke har gått hardt ut for å få miljøvennlege hurtigbåtar i dei norske fjordane og har allereie lagt ut anbod på fire elektriske hurtigbåtar som skal gå mellom Bergen og gamle Sogn og Fjordane.

Meirkostnadane for investering og drift av båtane kjem på 1,5 milliardar kroner over 15 år.

I tillegg kjem eingongskostnad på 200 millionar kronar for ladeinfrastruktur, viser tala frå Vestland fylkeskommune.

Den kostnaden står Vestland i fare for å måtte betale sjølv fordi dei er for tidleg ute. Kravet om nullutsleppsfrie hurtigbåtar kjem ikkje før i 2025.

Alvoret senka seg for fylkespolitikarane i Vestland denne veka. Dei står i fare for å måtte betale ekstrakostnadene sjølve med å erstatte dieseldrive hurtigbåtar med utsleppsfrie. Foto: Bård Siem / NRK

I dag er det rundt 200 hurtigbåtar i drift i Noreg, som ureinar ni gonger meir enn personbilar og fire gonger meir enn fly for kvar transportkilometer.

Ifølge ei undersøking frå Menon er det anslått at fylkeskommunale får ekstrarekning på om lag 950 millionar til 2,3 milliardar kroner i året for å legge om til elektriske hurtigbåtar.

Problem i fleire fylkeskommunar

Møre og Romsdal står skulder ved skulder med Vestland sitt krav om staten kompenserer.

Der har dei brukt 750 millionar kroner på det grøne skiftet til elektriske ferjer som staten ikkje har kompensert.

– Det er heilt feil at Staten først oppmodar til at vi skal vere med på dugnad til det grøne skiftet gjennom formuleringar i planar, og når rekninga skal betalast står fylka aleine igjen dersom vi er tidleg ute, seier fylkesordførar i Møre og Romsdal Anders Riise.

Dei skal i legge ut elektriske hurtigbåtar på anbod i 2024 og meiner det hastar at staten kjem med rammevilkåra for finansiering.

Overgangen til elektriske hurtigbåtar kan gå mot å bli eit økonomisk mareritt for fleire fylkeskommunar. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Også i Norland fryktar dei at staten ikkje betaler meirkostnadane på 1,5-2 milliardar kroner i omlegginga til elektriske hurtigbåtar.

– Slik det ser ut no ser det ikkje ut som vi får kompensasjon. Det er vanskeleg å sjå at dette ikkje går ut over andre kutt, seier nestleiar i fylkesrådet i Norland, Marianne Dobak Kvensjøen.

– Bør trekke kontraktane

Både Høgre og Frp meiner Vestland fylke bør utsette prosessen med å få elektriske hurtigbåtar på sjøen dersom staten ikkje dekker meirutgiftene.

– Vi er avhengig av at staten pungar ut for oss som tidleg ute, seier Silja Ekeland Bjørkly, gruppeleiar for Høgre si fylkestingsgruppe.

Sigbjørn Framnes i Vestland Frp trur ikkje politikarane på Stortinget finn pengane som dekker meirkostnadane. Han fryktar ekstrautgiftene til utsleppsfrie hurtigbåtar vil gå ut over drifta av vidaregåande skular og fylkesvegane.

– Det å vere først ute i dette «miljøracet» er ikkje nødvendigvis lurt, seier Framnes.

Samferdselsdepartementet foreslår nemleg at kravet ikkje kan gjerast gjeldande for anskaffingar som er kunngjort før forskriftskravet trer i kraft.

Slik svarar Samferdselsdepartementet Ekspander/minimer faktaboks – Vil staten dekke alle ekstrakostnadene (både investering og drift) med innføring av utslippsfrie ferger og hurtigbåter? «Av høringsnotatet fremgår det at fylkeskommuner som kunngjør anskaffelser etter at forskriften er trådt i kraft vil få kompensert ev. merkostnader som følger av kravet. Kompensasjon til fylkeskommunene som følge av kravet vil vurderes i de årlige budsjettprosessene.» – Vestland fylkeskommune jobber nå med å fase inn nye utslippsfrie hurtigbåter i sambandet Bergen-Sogn-Nordfjord. Altså før det nasjonale kravet som er 2025. Vil dette påvirke Vestlands muligheter til å få kompensasjon fra staten? «Selve høringsnotatet gjelder innføring av et generelt krav til ferjer og hurtigbåter og det foreslås at kravet ikke gjøres gjeldende for anskaffelser som er kunngjort før forskriftskravet trer i kraft. For øvrig vil ev. kompensasjon til fylkeskommunene knyttet til bruk av nullutslippsferjer og hurtigbåter måtte vurderes i forbindelse med statsbudsjettet.»

Risikerer søksmål

Tidlegare har Vestland fylkeskommune blitt straffa for å legge lista for lågt då staten nekta å sponse ladepunkt for hurtigbåtar.

No risikerer dei at staten vender ryggen til fordi dei er for tidleg ute.

Men det er ikkje berre å trekke i handbrekket for Vestland fylkeskommune.

– Det offentlege skal vere ein ryddig aktør og om vi bryt med køyrereglane risikerer vi at KOFA (Klagenemnda for offentlege innkjøp) ilegg oss gebyr på fleire millionar kroner, seier fylkesordførar Jon Askeland.

I tillegg kan aktørane som har utarbeid tilbodet saksøke fylkeskommunen.

– Toget er gått, seier Askeland.

I presentasjonen står det: Flying foil med partnerne Brødrene Aa, NTNU og Westcon utvikler et av verdens mest avanserte foildesign for å kutte energiforbruket og bedre stabiliteten til hurtigbåtene. I presentasjonen står det: Selfa med sine partnere Norled, Servogear, Hyon og LMG Marin vil revolusjonere hurtigbåtmarkedet og tenker helt nytt på alle punkter. Helt nytt skrog, nye foiler, lavt energiforbruk og en ny reiseopplevelse er stikkord. I presentasjonen står det: Brødrene Aa med partnerne Westcon og Boreal forsøker, med utgangspunkt i det beste innen katamaranskrog, å gjøre konvensjonelle hurtigbåter utslippsfrie. I presentasjonen står det: Transportutvikling med Siv.ing. Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing tank, Profjord, Siemens og FosenNamsos Sjø på laget ser på mulighetene når konvensjonelt drivstoff byttes ut med nye energibærere. I presentasjonen står det: Med sine partnere Fjellstrand, Bleie Consult og Echandia Marine, vil Rødne skape et konsept som er like enkelt som det er genial. Skulle de lykkes vil de potensielt ha skapt en teknologi som gjør at man må tenke helt nytt.

Marthe Hammer (SV) er sjokkert over signala frå departementet.

– Dette må samferdselsministeren og regjeringa få endra på så fort som mogleg. Det er fullstendig uakseptabelt at Vestland som er tidlegast ute blir straffa økonomisk, seier ho.

Hammer vil kontakte SV-benken på Stortinget om at dei stiller spørsmål til ministeren.

Håpet om at staten snur

Fylkeskommunen har no eit siste håp om at staten tek ein del av rekninga.

Sjølv om dei er tidleg ute, vil ikkje dei fire elektriske hurtigbåtane vere på sjøen før i 2026.

Altså året etter kravet om nullutsleppsfrie hurtigbåtar skal gjelde i alle anbod.

– Når vi set desse båtane i drift etter at dei har stilt kravet, så skal vi få kompensasjon. Noko anna ville vore direkte oppsiktsvekkande, seier Askeland.