Risikerer fengsel for vold mot hund: – Nå kan veldig mange hundeeiere havne i faresonen

Hvor går grensen for hva som er vold mot dyr? Det er spørsmålet Gulating lagmannsrett nå skal ta stilling til. Avgjørelsen deres kan få betydning for mange dyreeiere.

På tiltalebenken sitter en mann som sier han er ekstremt glad i hunden sin. Da hunden ble påkjørt, sluttet eieren angivelig å spise, gikk på Blå Kors og Kirkens Bymisjon, samlet tomflasker og fikk satt i gang en spleis for å betale for operasjon.

Nesten 60.000 kroner har han brukt hos veterinærer for at blandingshunden «Manchita» skulle bli frisk for benbrudd og allergireaksjoner.

Advokat Marius Wesenberg og den tiltalte mannen mener det som har skjedd ikke er optimalt hundehold, men heller ikke i strid med dyrevernsloven. Foto: John Inge Johansen / NRK

Nå er Manchita omplassert og bortadoptert. Eieren risikerer ubetinget fengsel.

Bekymringsmeldinger

Årsaken er at politiet mottok anmeldelse og Mattilsynet bekymringsmelding fra flere personer som mente at eieren hadde utøvd vold mot hunden. Mattilsynet overtok omsorgen for dyret. Så ble det startet en etterforskning rundt hvorfor hunden haltet.

Det hele endte i tiltale og rettssak, hvor mannen i tingretten ble dømt til 120 dager ubetinget fengsel og ble ilagt forbud mot å eie dyr.

Mannen har anket og kjemper nå for å bli trodd i lagmannsretten.

– Når man blir tiltalt for grov vold for de handlingene som er gjort i denne saken, så er det mange som må være veldig oppmerksom på sin egen atferd mot hund. Nå kan veldig mange hundeeiere havne i faresonen, sier mannens forsvarer, advokat Marius Wesenberg.

Advokat Marius Wesenberg sier Det handler om en mann som kommer i en uforutsett situasjon med sin hund, som får et benbrudd, deretter allergi, bruker absolutt alle midlene og ressursene på å lindre dette, men det strekker ikke til – og hvor han likevel blir straffet for å ikke ha gjort nok. Foto: John Inge Johansen / NRK

Ba først om sju måneders fengsel

Påtalemyndigheten la i tingretten ned påstand om sju måneders ubetinget fengsel for mannen.

– Det var på bakgrunn av høyesterettspraksis og føringene som er gitt der. Nå har vi fått en dom i tingretten på fire måneder fengsel. Vår påstand i denne ankesaken blir fem måneder fengsel, sier aktor i saken, politiadvokat Inger Helen Stenevik i Vest politidistrikt.

– Det er dommene fra høyesterett som er utgangspunktet, og da er det ingen som gir noen klare føringer for denne type sak. Så det er prinsipielt viktig hva lagmannsretten kommer til, sier Stenevik.

Tidligere dommer om dyrevelferd Ekspander/minimer faktaboks Høyesterett har hatt en sak mot en mann som ble dømt for å ha avlivet en hund ved å binde den til et betongrør og kaste den utfor en bro. Hunden døde av drukning etter tre til fire minutter, og mannen ble dømt til 120 dagers fengsel med noe fradrag for tilståelse I en annen sak har høyesterett dømt en mann til 75 dagers fengsel. Han hadde misbrukt tre hunder seksuelt minst 20 ganger over sju år.

Ett videobevis er lagt fram for retten. NRK har redigert det 12 minutter lange opptaket ned til 2,5 minutter. De periodene som ikke er sentrale spilles i 20x hastighet.

Nettvideo dyrevernslov Du trenger javascript for å se video.

– Gjentatte tilfeller av vold

– Prinsipielt i denne saken er det ikke enkelttilfeller av grov vold, men retten skal avgjøre hvordan det stiller seg at man utsetter et dyr for gjentatte tilfeller av vold uten at det enkelte tilfelle er grovt, sier Stenevik.

Tingretten fastslo at «allmennpreventive hensyn tilsier at det bør reageres relativt strengt på forholdene».

Tiltalte og hans forsvarer stiller seg uforstående til dette.

– Vår oppfatning er at det er ikke er en voldssituasjon, men kanskje en for røff håndtering i dressurhensikt. Han innrømmer at han er litt for tøff med hunden akkurat her, men vi mener at dette ikke er vold, sier advokat Wesenberg.

Hva var det som skjedde?

Ifølge tiltalen skal mannen ved flere anledninger ha utøvd vold mot hunden. Han skal ha slått den med hånden, rykket hardt i halsbåndet, trykket den i bakken, kløpet den i låret og vært aggressiv mot hunden.

I tillegg skal han, ifølge påtalemyndigheten, ha unnlatt å sikre at hunden fikk godt tilsyn og stell.

Hundens beinbrudd ble operert etter at mannen klarte å skaffe finansiering, det tok for lang tid mener påtalemyndigheten. Alternativet var å avlive hunden, slik mannen oppfatter det.

Et sentralt punkt i saken gjelder et benbrudd som hunden fikk etter en påkjørsel da den var sju måneder gammel. Eieren tok den da med til et akuttmottak og fikk hjelp. Men han kom ikke tilbake til kontroll som avtalt. I stedet oppsøkte han en annen veterinær etter en måneds tid, og ble der henvist videre til operasjon. Dette gjennomførte han hos spesialist, seks uker etter påkjørselen.

Påtalemyndigheten mener hunden ble gående med smerter uforsvarlig lenge.

Politiadvokat Inger Helen Stenevik var prosjektleder for ny dyrevelferdslov og har tidligere vært jurist med ansvar for dyrevelferd i Landbruksdepartementet, Dyrehelsetilsynet og Mattilsynet. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det mest alvorlige, slik påtalemyndigheten ser det, er nok konsekvensene for hunden ved at han ikke fikk hjelp i forbindelse med sykdom og skade.

– Men hunden er fremdeles i live, omplassert og har det bra nå?

– Hun er omplassert til nye eiere, og den har en veldig behandlingskrevende sykdom. Så den er til veterinær hver eneste måned, og må følges nøye opp av kompetente eiere, og har på den måten fått et godt liv, sier politiadvokat Stenevik.

Dyrevelferdsloven Ekspander/minimer faktaboks Tiltalepunktene dekkes av Dyrevelferdslovens paragraf 24 b): «Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig.» Paragraf 14 a) i samme lov lyder «Det er forbudt å utøve vold mot dyr»

Måtte betale med forbrukslån

Akuttimen kostet 12.500 kroner – og han ble forespeilet en utgift på nesten 50.000 kroner for oppfølging før operasjon. Da hunden endelig fikk operert leggbeinet, kostet det nesten 40.000 kroner som han finansierte med et forbrukslån.

– Bilen som kjørte på hunden stakk bare av, jeg hadde min oppmerksomhet på dyret og ikke på bilen, så jeg fikk ikke tatt registreringsnummeret, forteller den tiltalte til NRK.

Normalt ville en slik sak vært dekket av bilens ansvarsforsikring. Men når føreren stakk av, står eieren igjen med alle utgiftene.

Partenes sluttinnlegg i lagmannsretten Ekspander/minimer faktaboks Aktor er politiadvokat Inger Helene Stenevik. Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden i straffesaker og det skal være bevist og uten rimelig tvil at hendelsene har hendt slik som de påstår. I sin avslutningsprosedyre vektla hun følgende: Hvor store fysiske og psykiske belastninger fikk hunden av å gå med et benbrudd i seks uker? Lidelsene er realisert på grunn av den tiltaltes handlinger.

Personlige forhold som dårlig økonomi skal ikke være formildende omstendigheter.

Tiltalte har ikke kompetanse til å ta seg av dyr.

Når det gjelder volden er det omfanget, gjentakelsen og ikke nødvendigvis hendelsene på apotek-videoen som legges til grunn.

Det politiske Norge har gjennom den nye dyrevelferdsloven hevet straffenivået, og det bidrar til å heve dyrenes status. Hunder er det mest voldsutsatte dyret og vi vet at det er mange hunder i landet. Streng straff vil ha en avskrekkende effekt og vil fungere almennpreventivt.

Tiltalte må også forbys å ha noe med dyr å gjøre inntil videre. Forsvarer Marius Wesenberg påstår full frifinnelse for mannen. Han avsluttet med å legge vekt på følgende: For benbruddet og behandlingen av det, erkjenner man at det ikke var optimalt dyrehold. Konsekvensen ville vært å avlive hunden, noe som tiltalte ikke ønsket, og som har vist seg å være rett valg all den tid hunden har det bra fortsatt i dag. Omplassering ville vært vanskelig siden det er en blandingshund som sto foran store utgifter med medisinsk oppfølging.

Skal tiltalte dømmes for at hunden hadde allergi? Når er det i så fall straffbart å ikke følge dette opp? En hundeeier må kunne gjøre sin egen research uten å gå til veterinær - uten at det er i strid med dyrevernsloven, og tiltalte gjorde mange grep for å få bukt med allergien.

Bekymringsmeldingene om vold bærer preg av å være overdrevne og sendt omtrent på samme tid som en koordiert handling. Det er 40 minutter mellom noen av meldingene og de fremstår som svært alvorlige, gjenspeiler ikke realiteten.

I noen står det «hunden ble slengt inn i døren» og «han sparket henne inn i døren». Man kan se samme hendelse men ha ulik oppfatning av hva som skjer. I videoen ser noen at det er grove lovbrudd, mens andre ser at han drar i hunden og er bestemt med den, men vi mener at dette ikke er vold, og at det ikke påfører hunden smerte.

Tiltalte er enig i at denne dagen fikk hunden unødvendig hard behandling, men ikke at det er vold.

Aktivitetsnekt (forbud mot dyrehold) er uforholdsmessig og unødvendig.

Møtte ikke til kontroll

Senere fikk hunden påvist allergi. Eieren fikk resept mot hudproblemene og veterinæren ba ham om å komme tilbake på kontroll. Hundeeieren startet med allergivennlig fôr og allergitabletter.

Forsvarets vitner tegner et bilde av en mann som var hengivent glad i hunden sin, og som på den tiden hadde store økonomiske utfordringer.

– Aktor Stenevik, det å gjøre så godt man kan, det er ikke nok nødvendigvis?

– Nei, gode intensjoner og kjærlighet er ikke nok når man skal ta ansvar for dyr. Man må ha kompetanse, kunnskap, ferdigheter og god nok økonomi blant annet, svarer hun.

I dag er hunden omplassert og får jevnlig oppfølging for allergien.

Dom i saken faller 1. februar.