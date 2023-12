Ringvold blir trenar for Brann 2

Brann har tilsett Mads André Ringvold (32) som trenar for Brann 2 sitt kvinnelag. Det melder klubben på sine nettsider. Det var i oktober at Brann annonserte at dei startar opp eit Brann 2-lag for kvinner, og Ringvold er dermed tidenes første Brann 2-trenar.

– Brann 2 er ein spanande jobb der ein får jobba med ei kjernegruppe talentfulle ungdommar og framtidas Brann-spelarar. Å kunna bidra til utvikling av den enkelte og laget er noko eg er lidenskapleg oppteken av, seier Ringvold, som kjem frå Søndre Land i Innlandet.