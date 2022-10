Ringte naudtelefonen 90 gonger

Ein mann i 50-åra ringte naudtelefonane til AMK og Vest politidistrikt 90 gonger på fire timar i natt. Det viste seg at mannen ikkje var i naud og han fekk fleire gonger beskjed om å slutta. Til slutt reiste politiet heim til mannen og tok mobiltelefonen han brukte. Han blir no meldt til politiet for dei falske oppringingane.