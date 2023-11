Riksvei 7 i Eidfjord åpnet igjen

Riksvei 7 mellom Vøringsfossen og Leiro i Eidfjord er åpnet for alle kjøretøy igjen. Veien ble stengt for større kjøretøy i en kort periode mandag kveld på grunn av et vogntog med stans. Vogntoget er berget ut av veibanen, og alle kjøretøy kan nå passere.

Vegtrafikksentralen opplyser på X, tidligere Twitter, at veien kan bli stengt i en kort periode senere i natt, når bergingen begynner igjen. Folk oppfordres til å følge med på veimeldinger på 175.no.