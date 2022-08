Riksvei 13 åpnes trolig i kveld

Riksvei 13 mellom Odda og Kinsarvik blir trolig åpnet for trafikk i kveld. Statens vegvesen vil ta en endelig avgjørelse klokken 13. Veien er stengt etter et nytt ras mellom Stana- og Okslatunnelen. Inntil videre er det omjøring via ett av de fire ferjesambandene over Hardangerfjorden.