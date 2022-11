Riksveg 7 opnar att etter ras

Riksveg 7 har vore stengt på Erdal ved Eidfjord sidan 09.30-tida fredag. Årsaka var at ei stor steinblokk hadde rasa ned i vegen.

Vegen er no rydda og ein geolog har klarert fjellsida. No melder Vegtrafikksentralen at vegen kan opne att klokka 15.