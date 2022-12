Riksveg 7 opna etter berging av vogntog

Ved Brimnes ferjekai på riksveg 7 mellom Hardangerbrua og Eidfjord er det no opna for fri ferdsel igjen. Her har det vore berging av eit vogntog som hamna på vippen i autovernet seint torsdag kveld.

Seinare i dag vil det bli stengd i eitt felt på staden fordi oppryddinga skal halde fram, melder Vegtrafikksentralen.