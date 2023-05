Riksveg 5 open att etter at vogntog sperra vegen

Det var klokka 14.17 at politiet fekk melding om ulukka. Ingen personar var meldt å vera skada.

Vogntoget stod på tvers over vegen med fronten i grøfta på den eine sida og hengaren godt ute i grøfta på den andre sida.

Klokka 18.30 melder Vegtrafikksentralen att vegen er open i eitt felt.

Politiet dirigerer trafikken forbi vogntoget.

BOM FAST: Slik stod vogntoget over riksvegen. Foto: Jo Marius Bøyum Bøyabreen

Køen på sørsida av vogntoget var nesten tre kilometer lang.

Riksveg 5 gjennom Fjærland er hovudvegen mellom Indre Sogn og Sunnfjord. Når den vegen er stengd, er det ingen lokale omkøyringsmoglegheiter.

Skal du mellom Sogndal og Skei, som tek ein liten time å køyra, er alternative dine få. Den raskaste omkøyringsvegen er å køyra utover Sognefjorden, ta ferja mellom Hella og Dragsvik og så køyra Gaularfjellet. Det tek nesten tre timar.

Bilbergar var på plassen, men meldte frå om at det var behov for kranbil for å få vogntoget opp. Dermed vart ventetida endå lenger før vegen kunne opna.