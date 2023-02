Riksveg 5 blir stengd i to timar

Frå midnatt blir hovudfartsåra mellom Florø og Førde stengd i kring to timar ved Svarthumle. Ein lastebil velta der i morgontimane, og dagen i dag har gått med til å tøme den for daglegvarer. Ingen vart skadde i uhellet. Lastebilen er ikkje til hinder for trafikken.