Riksteateret oppgitt over publikumssvikt i Florø

Florø kulturhus står ikkje høgt på Riksteatret si liste over suksessfulle speleplassar, melder Firdaposten. Folk kjem i altfor liten grad for å sjå framsyningane deira. I dei verste tilfella har framsyningar vorte avlyste fordi ingen kjøpte billett. Riksteateret meiner arbeidet med sals og marknadsføring er for dårleg.