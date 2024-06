Riksmeklaren: – Vi veit meir inn mot midnatt

Riksmeklar Mats Ruland opplyser til NRK fredag kveld at partane i ferjemeklinga no har hatt middagspause og skal fortsette arbeidet dei neste timane fram mot at fristen går ut ved midnatt.

– Det er inga løysing på plass nå, men vi veit meir inn mot midnatt, skriv han.